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США возобновили поставки Украине артиллерийских снарядов и ракет GMLRS

Американская администрация возобновила передачу Украине отдельных видов вооружений, включая 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и высокоточные боеприпасы GMLRS. Как сообщает Associated Press, эти вооружения находились на складах в Польше.

Источник: Life.ru

Сколько именно оружия было отправлено и была ли поставка полностью выполнена, неизвестно.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о возобновлении военной помощи Украине. Глава Белого дома признал, что урегулирование конфликта оказалось более сложной задачей, чем первоначально предполагалось, и допустил возможность введения новых санкций против России.

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