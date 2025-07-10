Вашингтон не будет увеличивать военную и финансовую помощь Киеву, заявили в США

Известный американский экономист Джеффри Сакс заявил РИА Новости, что Вашингтон вряд ли существенно нарастит военную и финансовую поддержку Киеву. По его мнению, большинство американцев, включая сторонников президента Дональда Трампа, не заинтересованы в продолжении конфликта.
«Американский народ, включая электорат Трампа, не заинтересован в этой войне. Она изначально была и остаётся проектом глубинного государства», — отметил Сакс. Экономист подчеркнул, что текущий уровень помощи, скорее всего, сохранится без значительных изменений.
По информации издания Reuters, американская администрация возобновила поставки Украине артиллерийских снарядов калибра 155 мм и ракет для мобильных реактивных систем залпового огня GMLRS.
Ранее сообщалось, что Трамп сделал ставку на «секретное оружие» в противостоянии с Россией.