Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вашингтон не будет увеличивать военную и финансовую помощь Киеву, заявили в США

Известный американский экономист Джеффри Сакс заявил РИА Новости, что Вашингтон вряд ли существенно нарастит военную и финансовую поддержку Киеву.

Известный американский экономист Джеффри Сакс заявил РИА Новости, что Вашингтон вряд ли существенно нарастит военную и финансовую поддержку Киеву. По его мнению, большинство американцев, включая сторонников президента Дональда Трампа, не заинтересованы в продолжении конфликта.

«Американский народ, включая электорат Трампа, не заинтересован в этой войне. Она изначально была и остаётся проектом глубинного государства», — отметил Сакс. Экономист подчеркнул, что текущий уровень помощи, скорее всего, сохранится без значительных изменений.

По информации издания Reuters, американская администрация возобновила поставки Украине артиллерийских снарядов калибра 155 мм и ракет для мобильных реактивных систем залпового огня GMLRS.

Ранее сообщалось, что Трамп сделал ставку на «секретное оружие» в противостоянии с Россией.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше