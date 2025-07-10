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Российский боец рассказал, кто помог ВС РФ освободить село Богатырь в ДНР

Жители Богатыря в Донецкой Народной Республике помогли ВС РФ освободить село от украинских военных.

Жители Богатыря в Донецкой Народной Республике помогли ВС РФ освободить село от украинских военных. Об этом РИА Новости рассказал штурмовик 36-й бригады группировки «Восток» с позывным «Шустрый».

По его словам, сельчане передавали российским солдатам данные о размещении ВСУ в населенном пункте.

«Они нам давали очень много информации, где находятся ВСУ. То есть у нас была такая информация, мы, когда зашли в дом, встретили мирных жителей, они нам передали информацию, где находится опорный пункт ВСУ», — заявил «Шустрый».

Штурмовик отметил, что после этого российские военные заходили на позиции противника и проводили зачистку. Вся информация от гражданских передавалась командованию. Каждая группа штурмовиков действовала строго с поступающими приказами.

Добавим, что Минобороны России проинформировало об освобождении ВС РФ села Богатырь 18 мая.

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