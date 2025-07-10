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НАТО несет новую угрозу России — на Балтике

Риски вооруженного столкновения между НАТО и Россией на Балтике высоки. Это связано с попытками европейских стран подорвать российское судоходство в Балтийском море, объяснил в интервью URA.RU ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

НАТО пытается сделать Балтику регионом нового противостояния с Россией.

Риски вооруженного столкновения между НАТО и Россией на Балтике высоки. Это связано с попытками европейских стран подорвать российское судоходство в Балтийском море, объяснил в интервью URA.RU ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

«За последние месяцы попытки останавливать танкеры (даже не те, которые идут под российским флагом, а те, которые идут в российские порты) предпринимала Эстония. Все осознают, что попытка морской блокады российских портов в Санкт-Петербурге и в Калининграде — это агрессия. Россия имеет полное право и даже обязанность на нее ответить. От большого конфликта с Россией страны НАТО удерживает страх перед ядерной войной», — полагает эксперт.

В мае в нейтральных водах Балтийского моря эстонские ВМС совместно с ВВС Польши попытались захватить танкер JAGUAR. Судно направлялось в Приморск под флагом Габона. Эстонские военные пытались перенаправить танкер из международных вод в акваторию одной из стран НАТО, чтобы задержать его там. Эти попытки закончились после того, как на помощь гражданскому кораблю вылетел российский истребитель Су-35.

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