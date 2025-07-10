«За последние месяцы попытки останавливать танкеры (даже не те, которые идут под российским флагом, а те, которые идут в российские порты) предпринимала Эстония. Все осознают, что попытка морской блокады российских портов в Санкт-Петербурге и в Калининграде — это агрессия. Россия имеет полное право и даже обязанность на нее ответить. От большого конфликта с Россией страны НАТО удерживает страх перед ядерной войной», — полагает эксперт.