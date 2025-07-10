Шесть агентов Секретной службы США отстранены из-за покушения на Трампа

Инцидент произошел 13 июля 2024 года во время предвыборного митинга Трампа в Батлере (штат Пенсильвания), когда 20-летний Томас Мэтью Крукс, расположившись на крыше здания за пределами охраняемой зоны, открыл огонь в сторону сцены. В результате нападения Трамп получил ранение в ухо, один из зрителей погиб, еще двое получили ранения. Нападавший был нейтрализован сотрудниками охраны.