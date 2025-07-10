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Панкратов: Трамп интонацией в угрозах бомбить Москву «драконит» сам себя

Трампу важно, чтобы ему поверили другие, даже если он сам не верит в правдивость своих слов.

Источник: Аргументы и факты

Интонация президента США Дональда Трампа во время его рассказа об угрозах бомбить Москву показывает, что он «драконил» сам себя, чтобы убедить себя в своей правоте. Об этом aif.ru заявил врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов, комментируя опубликованную в сети запись слов Трампа.

Ранее телеканал CNN опубликовал аудиозапись, где Трамп в ходе собрания с донорами в 2024 году заявил, что угрожал Путину. В ходе выступления Трамп сказал: «Если вы начнёте военные действия на Украине, я разбомблю Москву к чертям. У меня нет другого выбора».

«Трамп мастерски использует голосовые и интонационные приёмы для усиления эффекта своих слов, но истинная вера в произносимое у него не всегда глубока — скорее, он сам себя “раскачивает”, “заводит”, “драконит” для своего же собственного убеждения в собственной правоте. Своего рода приём самогипноза», — отметил эксперт.

По словам Панкратова, Трамп — прирожденный манипулятор, для которого важна реакция аудитории и поддержание собственного имиджа «победителя», даже если ему приходится прибегать к гиперболам.

«В каждом слове Трампа — вызов и игра. Он не столько верит, сколько хочет, чтобы поверили другие. Его сила — в умении создавать иллюзию абсолютной уверенности», — резюмировал собеседник aif.ru.

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