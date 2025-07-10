Панкратов: Трамп интонацией в угрозах бомбить Москву «драконит» сам себя

«Трамп мастерски использует голосовые и интонационные приёмы для усиления эффекта своих слов, но истинная вера в произносимое у него не всегда глубока — скорее, он сам себя “раскачивает”, “заводит”, “драконит” для своего же собственного убеждения в собственной правоте. Своего рода приём самогипноза», — отметил эксперт.