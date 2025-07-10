Российский модернизированный вертолет поразил авиаракетами пункт дислокации ВСУ

Российский ночной модернизированный вертолет Ми-28НМ поразил авиаракетами пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины. Это произошло в зоне ответственности группировки войск «Центре», передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве заявили, что перед вылетом экипаж вертолета получил координаты расположения пункта дислокации ВСУ.
«В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета Ми-28НМ выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой и авиационными ракетами по заданным координатам», — сказали в министерстве.
Там добавили, что согласно докладу разведки, цель была поражена. Сам вертолет после выполнения боевого задания вернулся на аэродром базирования.
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