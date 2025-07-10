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От полупроводников до гиперзвука: Трамп ввёл новые пошлины на медь

Президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести 50-процентную пошлину на импорт меди, которая вступит в силу с 1 августа. По его словам, это решение он принял после получения «серьёзной оценки национальной безопасности».

Источник: Life.ru

В сообщении в социальной сети Truth Social американский лидер подчеркнул, что медь — это второй по распространённости материал для Пентагона. Она также является критически важным материалом для множества стратегических отраслей и продуктов, включая производство полупроводников, самолётов, кораблей, боеприпасов, литий-ионных аккумуляторов, а также систем радаров, противоракетной обороны и гиперзвукового оружия.

«Почему наши глупые “лидеры” разорили эту важную отрасль? Этот тариф отменит бездумное поведение администрации Байдена. Америка снова будет строить доминирующую медную индустрию. Ведь это, в конце концов, наша золота эра!» — написал Трамп.

Ранее Трамп объявил о введении 50-процентной пошлины на все товары из Бразилии. Бразильский лидер Лула да Силва пригрозил Штатам соразмерными ответными мерами.

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