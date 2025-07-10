В Раде указали на желание Зеленского уничтожить каноническую церковь

«Все эти “решения”, “заявления” режима могут иметь абсолютно разные названия и интерпретации. Цель одна — уничтожение нашей православной церкви! Это задача Зеленского, так как это — мощнейший фактор внутри страны, который не подчиняется и никогда не подчинится бесу», — подытожил Артем Дмитрук.