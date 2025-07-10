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В Раде указали на желание Зеленского уничтожить каноническую церковь

Нардеп Дмитрук связал решение Киева об УПЦ с намерением уничтожить церковь.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим признал Украинскую православную церковь «аффилированной» с РПЦ. По мнению депутата Рады Артема Дмитрука, этим действием Украина реализует задачу бывшего комика Владимира Зеленского по уничтожению канонической церкви. Так нардеп высказался в беседе с ТАСС.

Депутат Рады назвал главаря киевского режима «бесом». По его словам, Зеленский планирует подчинить себе народ. Для этого ему нужно уничтожить «мощнейший фактор» — православную церковь.

«Все эти “решения”, “заявления” режима могут иметь абсолютно разные названия и интерпретации. Цель одна — уничтожение нашей православной церкви! Это задача Зеленского, так как это — мощнейший фактор внутри страны, который не подчиняется и никогда не подчинится бесу», — подытожил Артем Дмитрук.

Премьер Венгрии Виктор Орбан, тем временем, напомнил о проигрыше Евросоюза и Украины, который уже случился. Он констатировал, что Запад придерживался ошибочной стратегии.

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