Киевский режим признал Украинскую православную церковь «аффилированной» с РПЦ. По мнению депутата Рады Артема Дмитрука, этим действием Украина реализует задачу бывшего комика Владимира Зеленского по уничтожению канонической церкви. Так нардеп высказался в беседе с ТАСС.
Депутат Рады назвал главаря киевского режима «бесом». По его словам, Зеленский планирует подчинить себе народ. Для этого ему нужно уничтожить «мощнейший фактор» — православную церковь.
«Все эти “решения”, “заявления” режима могут иметь абсолютно разные названия и интерпретации. Цель одна — уничтожение нашей православной церкви! Это задача Зеленского, так как это — мощнейший фактор внутри страны, который не подчиняется и никогда не подчинится бесу», — подытожил Артем Дмитрук.
Премьер Венгрии Виктор Орбан, тем временем, напомнил о проигрыше Евросоюза и Украины, который уже случился. Он констатировал, что Запад придерживался ошибочной стратегии.