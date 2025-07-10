Украина не представляет интереса для Европейского союза, поскольку государство погрязло в долговых обязательствах и утратило суверенитет. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
«Если в Евросоюз захотят, ради Бога. Только Евросоюзу они абсолютно не нужны. (Украина — ред.) — должник страшный. Собственно, это уже не суверенное государство», — констатировал собеседник информационного агентства.
Он подчеркнул, что Москва не намерена соглашаться с перспективой вступления Украины в НАТО. Российская Федерация также будет добиваться сохранения украинской армии в ограниченных масштабах, исключающих возникновение угрозы.
Ранее Степашин заявлял, что установление мира на Украине станет гибелью для Владимира Зеленского, причем не только в политическом смысле. По его оценке, украинский лидер давно утратил самостоятельность, и в настоящее время его действия контролируются Германией и Великобританией.
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