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Объяснено, почему Украина не нужна Евросоюзу

Украина не представляет интереса для Европейского союза, поскольку государство погрязло в долговых обязательствах и утратило суверенитет.

Украина не представляет интереса для Европейского союза, поскольку государство погрязло в долговых обязательствах и утратило суверенитет. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

«Если в Евросоюз захотят, ради Бога. Только Евросоюзу они абсолютно не нужны. (Украина — ред.) — должник страшный. Собственно, это уже не суверенное государство», — констатировал собеседник информационного агентства.

Он подчеркнул, что Москва не намерена соглашаться с перспективой вступления Украины в НАТО. Российская Федерация также будет добиваться сохранения украинской армии в ограниченных масштабах, исключающих возникновение угрозы.

Ранее Степашин заявлял, что установление мира на Украине станет гибелью для Владимира Зеленского, причем не только в политическом смысле. По его оценке, украинский лидер давно утратил самостоятельность, и в настоящее время его действия контролируются Германией и Великобританией.

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