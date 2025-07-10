Le Figaro: в Британии прервали трансляцию речи Макрона из-за оскорбления

Ведущий, вмешавшись в эфир, обвинил Макрона в проявлении неуважения к принимающей стороне, подчеркнув, что тот свободно владеет английским, но сознательно избегает его использования. Он заявил, что трансляция будет продолжена только в случае, если президент перейдёт на английский. Это высказывание вызвало отклик у некоторых зрителей и гостей, которые также раскритиковали поведение французского лидера.