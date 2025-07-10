Le Figaro: в Британии прервали трансляцию речи Макрона из-за оскорбления

Французское издание Le Figaro сообщило, что британский телеканал GB News прервал прямую трансляцию речи президента Франции Эммануэля Макрона, произнесённой на королевском ужине в Виндзоре 8 июля.
Причиной стали претензии со стороны ведущего Патрика Кристиса, который выразил недовольство тем, что французский лидер выступал не на английском языке.
Ведущий, вмешавшись в эфир, обвинил Макрона в проявлении неуважения к принимающей стороне, подчеркнув, что тот свободно владеет английским, но сознательно избегает его использования. Он заявил, что трансляция будет продолжена только в случае, если президент перейдёт на английский. Это высказывание вызвало отклик у некоторых зрителей и гостей, которые также раскритиковали поведение французского лидера.
По информации издания, один из гостей отметил, что монарх, по всей видимости, не понял произнесённое, несмотря на вежливый кивок. Другой собеседник сравнил выступление на иностранном языке перед королем с неуважительным шёпотом.
Le Figaro добавила, что подобная реакция британских журналистов может привести к дипломатическим осложнениям, поскольку во Франции поведение телеканала расценили как намеренную провокацию в адрес Эммануэля Макрона.
Ранее политолог Сергей Марков высказал мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет стать лидером европейской империи.