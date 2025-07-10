Политолог: НАТО невыгодно «взрывать» Азербайджан

«В Азербайджане том же 11 миллионов жителей. Например, на Украине по данным переписи 2020−2021 годов было 40 или даже 45 миллионов. После распада СССР на Украине ВВП никак не вырос, в Азербайджане — больше, но все равно это не сопоставимые показатели по сравнению с Россией. А поддержку извне нужно туда еще как-то доставить. В Закавказье очень сложная логистика. Это не Польша и не Германия с портами, авиабазами и прочим, откуда идет помощь Украине», — отметил Силаев.