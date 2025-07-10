Трамп удивит: эксперты оценили, сколько реально оружия США могут дать Киеву

Президент США Дональд Трамп пообещал поставить Украине «больше оружия». Эксперты в беседе с aif.ru рассказали, что именно Вашингтон может передать Киеву, и ответили на вопрос, не является ли это заявление обычным популизмом.
Вашингтон поставит Киеву ЗРК Patriot.
«В первую очередь, Соединенные Штаты передадут киевскому режиму вооружение ПВО. Я имею в виду ЗРК Patriot», — сказал военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алёхин.
Также, добавил он, скорее всего, будет передано инженерное оборудование для того, чтобы возводить фортификационные сооружения на линиях обороны.
При этом эксперт выразил уверенность, что количество поставленного оружия будет небольшим.
«Трамп говорит сегодня одно, завтра — другое, послезавтра — третье… Вооружение поставлено будет, но не в таком количестве, как американцы поставляли в 2023 году или в 2024-м. То есть намного меньше», — отметил Алёхин.
Поставок никаких не будет.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что заявление Трампа о поставках вооружения Украине является популизмом.
«Думаю, никаких поставок оружия не будет, это не более чем заявление, которое успокаивает встревоженные умы в Киеве… Поэтому слова Трампа в данном случае носят характер популизма и не подтверждаются реальными объективными обстоятельствами», — сказал Коротченко.
При этом, добавил эксперт, Вашингтон будет продавать оружие Европе, которая в свою очередь будет осуществлять поставки киевскому режиму.
«Европа сейчас хочет начать закупки американского оружия и продавать его Украине. Насколько успешен будет этот процесс, мы увидим в ближайшее время», — поделился Коротченко.
Запасы оружия США истощены.
Коротченко также отметил, что запасы оружия США сейчас истощены, в связи с чем Вашингтон сосредоточиться на восстановлении собственных вооруженных сил.
«По большому счету, запасы вооружения США истощены. Руководство Пентагона планирует целиком и полностью сосредоточиться на восстановлении способности вооруженных сил США вести операции. Также Вашингтон намерен укреплять военный потенциал Израиля», — сказал Коротченко, констатировав, что Трампу сейчас не до Украины.
Интересно, что накануне американские СМИ сообщили о том, что глава Белого дома пообещал Зеленскому «немедленно отправить» десять ракет-перехватчиков Patriot. При этом высокопоставленный офицер украинских ВВС отметил, что такого количества не хватит даже для одного боя, добавив, что если так и произойдет, «это будет просто глупой шуткой».