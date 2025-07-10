Франция и Британия договорятся о «координации» своих ядерных сил

Также декларация, которую британское правительство называет «Ланкастер-хаус 2.0», то есть обновленным соглашением, принятым в Ланкастер-хаусе в 2010 году, включает партнерство в разработке высокотехнологичного радиочастотного вооружения, такого как микроволновое оружие и средства постановки помех, которые могут быть использованы для борьбы с беспилотниками и ракетами.