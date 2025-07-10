Франция и Британия договорятся о «координации» своих ядерных сил

Британия и Франция являются единственными ядерными державами в Европе.
Важным шагом станет декларация, в которой впервые будет указано, что средства сдерживания обеих стран независимы, но могут «координироваться», а серьезные угрозы Европе вызовут ответные действия Лондона и Парижа, подчеркнули в правительстве Британии.
«Таким образом, любому противнику, угрожающему жизненно важным интересам Великобритании или Франции, может противостоять мощь ядерных сил обеих стран. Сотрудничество между обеими странами в области ядерных исследований также будет углубляться, в то же время они будут совместно работать над поддержанием международной архитектуры нераспространения», — говорится в публикации.
Кроме того, страны планируют производить больше крылатых ракет Stor Shadow (французский аналог — SCALP) и модернизировать линии производства этих средств. В то же время Франция и Британия начнут следующий этап совместного проекта по созданию одновременно противокорабельных и дальнобойных ракет, которые должны заменить Storm Shadow.
Также декларация, которую британское правительство называет «Ланкастер-хаус 2.0», то есть обновленным соглашением, принятым в Ланкастер-хаусе в 2010 году, включает партнерство в разработке высокотехнологичного радиочастотного вооружения, такого как микроволновое оружие и средства постановки помех, которые могут быть использованы для борьбы с беспилотниками и ракетами.
Страны будут пытаться использовать возможности искусственного интеллекта, чтобы разработать алгоритмы для синхронных ударов своих ракет и беспилотников.
Кроме того, Британия и Франция расширят свои силы совместного развертывания, «переориентировав их на защиту Европы, перейдя к боевой готовности для сдерживания и противодействия любым противникам». Отмечается, что в эти силы впервые будут интегрированы космические и кибертехнологии.