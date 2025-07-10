Преступления, совершенные боевиками и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и других приграничных российских регионах, фиксирует и расследует Следственный комитет России. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости полной документальной фиксации всех преступлений киевского режима на территории РФ с последующим выявлением и наказанием виновных.