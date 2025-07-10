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Украинские боевики оставили заминированного плюшевого мишку в Курской области

Действия боевиков вооруженных сил Украины порой демонстрируют чрезвычайную жестокость.

Действия боевиков вооруженных сил Украины порой демонстрируют чрезвычайную жестокость. Неоднократно появлялись сообщения о минировании украинскими военными кондитерских изделий и других предметов. На этот раз стало известно о закладке взрывчатки в мягкую игрушку.

Как сообщил РИА «Новости» командир российской саперной роты с позывным Ишим, украинские саперы при отступлении из Курской области установили взрывное устройство в детскую плюшевую игрушку — медвежонка.

«Вот самые элементарные вещи. Детские вещи. Подло минируют. Установили взрывное устройство… Все это, уходя с позиций, противник минирует», — пояснил военнослужащий.

Преступления, совершенные боевиками и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и других приграничных российских регионах, фиксирует и расследует Следственный комитет России. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости полной документальной фиксации всех преступлений киевского режима на территории РФ с последующим выявлением и наказанием виновных.

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