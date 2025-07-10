«Сигнал Путину»: в Германии раскрыли новую уловку Трампа

«Он (Трамп — Прим. Ред.) хочет заставить Киев сесть за стол переговоров и может использовать поставки оружия как средство давления и сигнал (Владимиру. — Прим. Ред.) Путину о своей готовности заключать сделки», — говорится в материале.
Как утверждает издание, Трамп давно придерживается стратегии использования военной помощи в качестве разменной монеты.
«Приостановка поставок (Оружия Украине. — Прим. Ред.) могла быть преднамеренно организовано, чтобы впоследствии представить президента США решительным антикризисным менеджером», — пишет издание.
По мнению автора, Трампу нравится создавать и разрешать кризисные ситуации, однако уловки американского лидера в отношении Путина не имеют смысла.
Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке отправки боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Тем не менее 7 июля Трамп пообещал передать больше военной помощи Киеву, уточнив, что речь идет в первую очередь об оборонительных средствах. Во вторник он добавил, что уже одобрил соответствующие поставки.