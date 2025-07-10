Москалькова: Аппарат омбудсмена помог демобилизоваться более 70 участникам СВО

Также стало известно, что с начала специальной военной операции (СВО) 100 тысяч украинских солдат самовольно покинули свои позиции. Об этом сообщает польское издание Onet. Авторы материала пишут, что у солдат нет мотивации воевать. Новобранцы бегут из учебных центров до отправки на фронт, а бойцы жалуются на плохие условия и отсутствие медицинской помощи.