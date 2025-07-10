Москалькова: Аппарат омбудсмена помог демобилизоваться более 70 участникам СВО

Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что при содействии ее аппарата были удовлетворены более 70 обращений военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, по вопросам демобилизации.
По словам Москальковой, к ней поступает много обращений от военных, желающих покинуть зону боевых действий по семейным обстоятельствам. Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции (СВО), имеют право подать соответствующее заявление командиру части.
Вопрос о демобилизации рассматривается коллегиально, так как каждый случай требует индивидуального подхода. С начала года положительное решение по результатам обращений аппарата омбудсмена было принято более чем в 70 случаях, передает РИА Новости.
Также стало известно, что с начала специальной военной операции (СВО) 100 тысяч украинских солдат самовольно покинули свои позиции. Об этом сообщает польское издание Onet. Авторы материала пишут, что у солдат нет мотивации воевать. Новобранцы бегут из учебных центров до отправки на фронт, а бойцы жалуются на плохие условия и отсутствие медицинской помощи.