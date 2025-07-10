Трамп готовится использовать секретное оружие против России: На Западе раскрыли план президента США

Президент Путин ранее заявил, что антироссийские санкции стали катализатором позитивных изменений в экономике страны. По его словам, ограничения, введённые Западом, стимулировали развитие финансовой сферы и других отраслей. Глава государства также высказался о планах введения новых ограничений в отношении РФ. По словам Путина, чем больше санкций, тем хуже для тех, кто их применяет.