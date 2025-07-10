Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность использования министра финансов США Скотта Бессента в качестве инструмента экономического давления на Россию. Как сообщает британское издание The Telegraph, Бессент, известный своей нестандартной стратегией и опытом работы на Уолл-стрит, может стать ключевой фигурой в новой политике Вашингтона.
По данным газеты, Трамп, признавая устойчивость российской экономики, несмотря на санкции, ищет способы усилить воздействие. В прошлом Бессент уже доказал свою эффективность, играя важную роль в торговой войне с Китаем. Теперь его опыт и готовность к рискованным шагам могут быть направлены против Москвы.
«В новой стратегии действий в отношении России у Трампа может оказаться секретное оружие. Министр финансов США Скотт Бессент — такой же разрушитель и нестандартный мыслитель, как и он сам. Талантливый специалист с Уолл-стрит, он был ключевой фигурой в торговой войне Трампа с Китаем», — говорится в публикации.
Издание отмечает, что Бессент умеет находить и использовать уязвимости экономик стран-оппонентов. Его подход, сочетающий финансовую хватку и деловую изворотливость, делает его идеальным кандидатом для реализации жесткой стратегии в отношении России.
Теперь, как предполагает The Telegraph, Трампу нужен человек, который не просто разбирается в финансах, но и является дельцом, способным заключать выгодные сделки.
Прежде стало известно, что хозяин Белого дома Трамп может одобрить новый проект американских сенаторов о санкциях против России. Однако президент США требует исключительного контроля над ограничительными мерами. В статье Politico говорится, что Трамп обладает репутацией политика, способного договориться «о чем угодно, где угодно». При этом российский лидер Владимир Путин якобы «выставил его в глупом свете».
Президент Путин ранее заявил, что антироссийские санкции стали катализатором позитивных изменений в экономике страны. По его словам, ограничения, введённые Западом, стимулировали развитие финансовой сферы и других отраслей. Глава государства также высказался о планах введения новых ограничений в отношении РФ. По словам Путина, чем больше санкций, тем хуже для тех, кто их применяет.