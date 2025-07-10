Штаб батальона Вооруженных сил Украины в полном своем составе дезертировал в одном из подразделений в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российским силовых структурах.
«150-е бригады показали свою полную небоеспособность на сумском направлении, а в одном из подразделении дезертировал весь штаб батальона во главе с командиром», — рассказал собеседник агентства.
ВСУ систематически испытывают проблемы с дезертирством. Так, только в июне количество случаев дезертирства выросло в рядах ВСУ почти на 20%.
Ранее также стало известно, кого ВСУ в первую очередь лишают брони от мобилизации.