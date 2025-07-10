Военная техника появится на дорогах Актюбинской области

Учения направлены на проверку готовности местных исполнительных органов, правоохранительных и специальных служб к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и иные потенциальные угрозы.
В программе учений — подъем по учебной тревоге, передвижение колонн военной и специальной техники, отработка совместных действий различных служб.
Обращаем ваше внимание, что появление военной техники и временные ограничения движения автотранспорта — часть запланированных мероприятий. Просим сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам и с пониманием отнестись к возможным неудобствам.
Все действия, отметили областные власти, проводятся в рамках учения и не представляют угрозы для населения.