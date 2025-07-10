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Военная техника появится на дорогах Актюбинской области

АСТАНА, 10 июл — Sputnik. В Актюбинской области стартуют межведомственные учения «Бекет-2025», сообщили в акимате региона.

Источник: Пресс-служба акима Актюбинской области

Учения направлены на проверку готовности местных исполнительных органов, правоохранительных и специальных служб к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и иные потенциальные угрозы.

напомнили власти области

В программе учений — подъем по учебной тревоге, передвижение колонн военной и специальной техники, отработка совместных действий различных служб.

Обращаем ваше внимание, что появление военной техники и временные ограничения движения автотранспорта — часть запланированных мероприятий. Просим сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам и с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

подчеркнули в акимате

Все действия, отметили областные власти, проводятся в рамках учения и не представляют угрозы для населения.