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Радий Хабиров обсудил с рестораторами вопросы развития гастроиндустрии в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров впервые провел «Час креативных индустрий» в необычном формате. Он встретился с рестораторами, чтобы обсудить вопросы развития гастроиндустрии в республике.

Источник: Администрация главы РБ

Администрация главы РБ.

По словам руководителя республики, подобную встречу он задумывал давно.

— Хотелось понять, какое у них настроение, какие планы, — подчеркнул Радий Хабиров. — И чем республика может им помочь.

Он отметил, что сегодня оборот отрасли составляет более 55 млрд рублей. Из года в год эта сумма увеличивается. Несмотря на большое количество хороших ресторанов и авторитетных сетей, волнующие вопросы у профессионалов остаются.

— Один из таких — летние веранды и все связанные с ними юридические тонкости. Договорились выработать решение, чтобы заведения общепита могли быстро получать разрешения на установку таких конструкций, — прокомментировал Радий Хабиров.

Он добавил, что ресторанный бизнес не требует больших вложений государства. Но для этих заведений важно иметь нормальные, стабильные и долгосрочные отношения прежде всего с муниципальными властями.

В качестве одной из мер помощи, глава республики подписал указ о грантах на поддержку проектов в сфере креативных индустрий. На эти цели в 2025 году заложили 25 млн рублей.