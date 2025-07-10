Путин вернул Коршуна на пост председателя районного суда в Омской области

В среду, 9 июля, президент Владимир Путин подписал указ о назначении судей, в том числе председателя Большеуковского районного суда Омской области. На эту должность был утверждён Владимир Коршун — ранее уже возглавлявший данный суд.
Коршун — опытный судья. С сентября 2013 года он работал мировым судьёй в Тарском судебном районе Омской области. В ноябре 2017 года его назначили председателем Большеуковского районного суда, где он проработал до завершения своего предыдущего срока. После его окончания он продолжал исполнять обязанности судьи этой инстанции. Теперь, по решению президента, он возвращается на прежнюю руководящую позицию на шесть лет.
Кроме того, указом президента на должность судьи Омского районного суда был назначен Владимир Витовский, ранее занимавший пост мирового судьи в Омском судебном районе.