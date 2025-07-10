Путин вернул Коршуна на пост председателя районного суда в Омской области

Коршун — опытный судья. С сентября 2013 года он работал мировым судьёй в Тарском судебном районе Омской области. В ноябре 2017 года его назначили председателем Большеуковского районного суда, где он проработал до завершения своего предыдущего срока. После его окончания он продолжал исполнять обязанности судьи этой инстанции. Теперь, по решению президента, он возвращается на прежнюю руководящую позицию на шесть лет.