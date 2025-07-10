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Эксперт рассказал о рисках столкновения России и НАТО на Балтике

Вероятность вооруженного конфликта между НАТО и Россией в Балтийском регионе довольно высока.

Вероятность вооруженного конфликта между НАТО и Россией в Балтийском регионе довольно высока.

К такому выводу пришел ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев в интервью URA.RU, объясняя это стремлением европейских государств дестабилизировать российские морские перевозки на Балтике.

В последние месяцы Эстония предпринимала попытки задержания танкеров (включая те, что не под российским флагом, но следующие в российские порты). Существует понимание, что морская блокада российских портов в Санкт-Петербурге и Калининграде равносильна акту агрессии. Россия обладает не только правом, но и обязанностью дать на это адекватный ответ, отмечает эксперт. Предотвращает масштабный конфликт с РФ для стран НАТО лишь опасение перед ядерной эскалацией.

В мае 2025 года в нейтральных водах Балтийского моря военно-морские силы Эстонии совместно с ВВС Польши осуществили попытку захвата танкера JAGUAR. Судно под флагом Габона следовало в Приморск. Эстонские военные намеревались принудительно изменить курс гражданского корабля из международных вод в зону ответственности государства-члена НАТО для последующего задержания. Их действия прекратились после подъема в воздух российского истребителя Су-35, направившегося на помощь танкеру.

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