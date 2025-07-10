Эксперт рассказал о рисках столкновения России и НАТО на Балтике

В последние месяцы Эстония предпринимала попытки задержания танкеров (включая те, что не под российским флагом, но следующие в российские порты). Существует понимание, что морская блокада российских портов в Санкт-Петербурге и Калининграде равносильна акту агрессии. Россия обладает не только правом, но и обязанностью дать на это адекватный ответ, отмечает эксперт. Предотвращает масштабный конфликт с РФ для стран НАТО лишь опасение перед ядерной эскалацией.