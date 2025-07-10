Обновлены правила распределения резерва на инициативы президента РК

Резерв на инициативы президента РК формируется в составе республиканского бюджета на первый год планового периода в размере не менее полутора и не более трех процентов от планируемого объема доходов республиканского бюджета на очередной финансовый год без учета поступлений трансфертов для финансирования непредвиденных и требующих безотлагательного финансирования в текущем финансовом году затрат, связанных с реализацией ежегодных посланий президента народу Казахстана и других инициатив.