В частности, обнародован протокол допроса одного из непосредственных участников Волынской резни, члена запрещенных в России экстремистских Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии* (ОУН*-УПА*) Ивана Васюка.
В январе 1944 года, когда Красная Армия освобождала Ровенскую область, сотрудники советской военной контрразведки «Смерш» активно занимались розыском нацистских преступников и их пособников. В числе пойманных тогда «Смершем» был и Васюк, носивший в ОУН*-УПА* кличку «Голубь». На следствии он дал показания о нападении отряда УПА* под командованием Миколы Свистуна, также известного как «Ворона», на польские деревни.
По показаниям Васюка, «Ворона» в июле 1943 — январе 1944 года «занимался нападением на польские деревни, убивал польское население, забирали все, что есть пригодное из имущества — скот, хлеб и другие продукты».
Васюк признал, что сам участвовал в нападениях на польские деревни около десяти раз и сам лично убил не меньше 19 поляков, из которых 8 были взрослыми мужчинами, шесть — женщинами и пятеро — детьми.
В частности, согласно его показаниям, в ноябре 1943 года отряд совершил нападение на деревни Старики, Вязовку и Углы. В этих трех деревнях отрядом было убито около полутора тысяч человек: часть — в домах, а большинство — в лесу, следует из показаний Васюры.
Он рассказывал, что кого-то зарубили топорами, кого-то зарезали ножами, а после того, как всех убили и все имущество, включая скот, забрали, в Вязовке и Стариках сожгли все хаты вместе с трупами людей, которые там оставили.
Если в одном селе живут поляки и украинцы и если эти украинцы не являются членами бандеровских организаций, то с ними поступаем так же, как и с поляками.
Волынская резня — это массовое зверское уничтожение мирных жителей, прежде всего поляков, которое украинские националисты учинили в период с февраля 1943 года по февраль 1944 года. Ее началом называют 9 февраля 1943 года, когда в селе Паросля Первая на Волыни украинские националисты убили не менее полутора сотен поляков.
Волынская резня и сегодня главный краеугольный камень в украинско-польских межгосударственных отношениях. В мае 2022 года появилась информация, что Служба внешней разведки Украины последние десять лет задействовала агентуру влияния из числа граждан Польши для постепенного изменения отношения к Волынской резне в польском обществе в нейтральную сторону.
Президент Польши Анджей Дуда 2 июля нынешнего года подписал закон об объявлении 11 июля национальным днем памяти поляков — жертв геноцида, совершенного ОУН*-УПА*.
* запрещенные в России экстремистские организации.