ФСБ рассекретила материалы с новыми подробностями Волынской резни

В январе 1944 года, когда Красная Армия освобождала Ровенскую область, сотрудники советской военной контрразведки «Смерш» активно занимались розыском нацистских преступников и их пособников. В числе пойманных тогда «Смершем» был и Васюк, носивший в ОУН*-УПА* кличку «Голубь». На следствии он дал показания о нападении отряда УПА* под командованием Миколы Свистуна, также известного как «Ворона», на польские деревни.