Облик улучшат, самобытность сохранят: каким станет Ташкент

К примеру, по действующим стандартам строительство и ремонт дорог ведут до так называемой «красной линии» проезжей части улицы. Однако в практике развитых городов применяют принцип — от здания до здания по обе стороны улицы. Это позволяет избежать неухоженных участков и обеспечить цельное, гармоничное благоустройство вдоль дорог.