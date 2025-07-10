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Облик улучшат, самобытность сохранят: каким станет Ташкент

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Экономическое развитие страны наглядно отражается в облике ее главного города. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией «Атласа решений» для столицы республики и Нового Ташкента, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.uz

Ранее в целях сбалансированного развития территории приняли генплан Ташкента до 2045 года. В нем определены основные параметры градостроительных проектов, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также охранных зон города.

«Атлас решений» представляет собой логическое продолжение генерального плана. В нем устанавливаются общие требования к внешнему облику городских объектов и общественной среде. Каталог-справочник состоит из пяти книг, охватывающих правила проектирования, установки и эксплуатации городских объектов. Каждая часть содержит рекомендации по организации и благоустройству общественных пространств, приведению фасадов зданий к единому архитектурному облику.

говорится в сообщении

К примеру, по действующим стандартам строительство и ремонт дорог ведут до так называемой «красной линии» проезжей части улицы. Однако в практике развитых городов применяют принцип — от здания до здания по обе стороны улицы. Это позволяет избежать неухоженных участков и обеспечить цельное, гармоничное благоустройство вдоль дорог.

Атлас направлен на достижение целей устойчивого развития и внедрение национального колорита при проектировании городской среды. Он способствует созданию гармоничных и экологически чистых пространств, повышающих качество жизни населения. Также он позволяет избежать ошибок при разработке новых проектов по благоустройству открытых общественных территорий.

Президент дал указания по дальнейшему улучшению облика города с сохранением его самобытности, благоустройству придорожных территорий и повышению культуры городской жизни.