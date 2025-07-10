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Ефрейтор Алексей Петров из Якутии удостоен звания Героя России

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил о присвоении звания Героя России ефрейтору Алексею Петрову с позывным «Медведь».

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил о присвоении звания Героя России ефрейтору Алексею Петрову с позывным «Медведь». Уроженец села Магасс Верхневилюйского улуса стал двенадцатым представителем республики, получившим эту награду в ходе специальной военной операции.

По словам Николаева, Петров проявил исключительное мужество в боях — участвовал в штурмах позиций, освобождении населённых пунктов, уничтожил несколько пулемётных точек, десятки военнослужащих ВСУ и единиц техники. В ходе ожесточённых боёв воин получил тяжёлые ранения, в результате которых лишился обеих ног.

«Подвиг Петрова уже вписан в историю России, как пример мужества, стойкости и верности Родине. Республика гордится своим героем», — подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что сержант Радислав Хугаев посмертно удостоен звания Героя России за подвиг в Мариуполе.