Ефрейтор Алексей Петров из Якутии удостоен звания Героя России

По словам Николаева, Петров проявил исключительное мужество в боях — участвовал в штурмах позиций, освобождении населённых пунктов, уничтожил несколько пулемётных точек, десятки военнослужащих ВСУ и единиц техники. В ходе ожесточённых боёв воин получил тяжёлые ранения, в результате которых лишился обеих ног.