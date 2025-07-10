Трамп назначил министра транспорта США Даффи временным главой NASA

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты начали активно искать замену SpaceX в свете конфликта между Илоном Маском и Дональдом Трампом. NASA и Министерство обороны США обратились к ряду аэрокосмических компаний с просьбой ускорить разработку ракет и космических систем, которые могут быть задействованы для государственных запусков.