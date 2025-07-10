Трамп назначил министра транспорта США Даффи временным главой NASA

«Шон проделывает огромную работу по решению транспортных проблем нашей страны», — написал республиканец в социальной сети The Truth Social.
В ответ министр транспорта заявил в соцсети X, что для него большая честь принять эту миссию, добавив, что пришло время покорять космос.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты начали активно искать замену SpaceX в свете конфликта между Илоном Маском и Дональдом Трампом. NASA и Министерство обороны США обратились к ряду аэрокосмических компаний с просьбой ускорить разработку ракет и космических систем, которые могут быть задействованы для государственных запусков.