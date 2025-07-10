С каждым днем риски столкновения НАТО и России в Балтийском море только увеличиваются, из-за чего европейские страны пытаются останавливать танкеры, направляющиеся в российские порты. Об этом в четверг, 10 июля, рассказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.
По его словам, морская блокада — это уже проявление агрессии в отношении России.
— Россия имеет полное право и даже обязанность на нее ответить. От большого конфликта с Россией страны НАТО удерживает страх перед ядерной войной, — цитирует слова эксперта Ura.ru.
Ранее министр культуры Польши Ханна Врублевская заявила в интервью Financial Times (FT), что страна разрабатывает план эвакуации произведений искусства на случай «войны с Россией».
До этого также появилась информация, что военно-воздушные силы стран Североатлантического альянса проводят учения Ramstein (Рамштайн) Flag 2025, в рамках которых отрабатывается «сценарий нападения России на территорию альянса».
Однако глава Пентагона Пит Хегсет ранее все же пропустил встречу контактной группы «Рамштайн» по помощи Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала, комментируя новость об этом.