Ведущие республиканцы готовы продвигать санкции против России

В конце июня Трамп заявил о намерении ввести новые санкции против России. Об этом сообщил американский сенатор и автор инициативы по ужесточению ограничений Линдси Грэм. Его законопроект предусматривает введение 500-процентного тарифа на импортируемые товары тех стран, которые не поддерживают Украину и покупают у РФ природные ресурсы. Газета The Washington Post считает, что в случае принятия инициативы США начнут торговую войну со всем остальным миром.