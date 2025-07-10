СМИ узнали о планах Трампа использовать Бессента в качестве «секретного оружия» против России

Авторы публикации характеризуют его как «такого же разрушителя и нестандартного мыслителя», как и самого Трампа. Решение сделать ставку на Бессента связано с неспособностью американского лидера навязать свою позицию президенту России Владимиру Путину.
Напомним, Трамп ранее анонсировал «маленький сюрприз» для России в ответ на действия Москвы на Украине, но отказался раскрывать конкретные детали планируемых мер. Республиканец также подчеркнул, что недоволен действиями президента России Владимира Путина по украинскому вопросу.