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СМИ узнали о планах Трампа использовать Бессента в качестве «секретного оружия» против России

Президент США Дональд Трамп рассматривает министра финансов Скотта Бессента в качестве «секретного оружия» для давления на российскую экономику. Как пишет The Telegraph, Бессент, которого называют «талантливым специалистом с Уолл-стрит», ранее играл ключевую роль в торговой войне Трампа с Китаем.

Источник: Life.ru

Авторы публикации характеризуют его как «такого же разрушителя и нестандартного мыслителя», как и самого Трампа. Решение сделать ставку на Бессента связано с неспособностью американского лидера навязать свою позицию президенту России Владимиру Путину.

Напомним, Трамп ранее анонсировал «маленький сюрприз» для России в ответ на действия Москвы на Украине, но отказался раскрывать конкретные детали планируемых мер. Республиканец также подчеркнул, что недоволен действиями президента России Владимира Путина по украинскому вопросу.

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