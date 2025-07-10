Появились кадры мощных взрывов в Киеве

В Сети появились кадры мощных взрывов, прогремевших в ночь на четверг на территории Киева.
По информации украинских мониторинговых ресурсов, минувшей ночью в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов. После них произошли возгорания в разных частях города.
Спутниковым сервисом NASA зафиксированы три очага пожаров на правом берегу Днепра в украинской столице и один — на левом. В настоящее время небо над городом затянуто дымом.
Согласно сведениям координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, минувшей ночью были нанесены два десятка ударов по военным объектам на территории Киева и Киевской области.
Ранее появилась информация о массированной атаке на военные объекты в украинской столице.