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Появились кадры мощных взрывов в Киеве

По информации источников, после взрывов в разных частях города начались пожары.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились кадры мощных взрывов, прогремевших в ночь на четверг на территории Киева.

По информации украинских мониторинговых ресурсов, минувшей ночью в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов. После них произошли возгорания в разных частях города.

Спутниковым сервисом NASA зафиксированы три очага пожаров на правом берегу Днепра в украинской столице и один — на левом. В настоящее время небо над городом затянуто дымом.

Согласно сведениям координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, минувшей ночью были нанесены два десятка ударов по военным объектам на территории Киева и Киевской области.

Ранее появилась информация о массированной атаке на военные объекты в украинской столице.