Алексей Орлов: «Иннопром» — важная площадка для технологического развития страны

Что касается векторов развития самого Екатеринбурга, то мэр уральской столицы отметил, что, если в конце 2005 года доля промышленности в городе составляла 40%, а 32% — это был торгово-сервисный сектор, то сегодня пропорции уже 30% против 50% соответственно. И речь не идет о том, что индустриальная составляющая «побеждена» — изменение долей произошло не столько в связи со снижением промпроизводства, сколько из-за стремительного роста постиндустриального сектора.