Алексей Орлов: «Иннопром» — важная площадка для технологического развития страны

Как передает корреспондент Накануне.RU, градоначальник отметил, что на «Иннопром» едут промышленные лидеры со всего мира, и это та площадка, которая позволяет корректировать направления технологического развития.
В ноябре 2025 года Екатеринбург в девятый раз будет принимать форум «Города России», и это единственный в стране отраслевой форум, который направлен на развитие городов — как крупных, так и небольших.
«В этом году мы ожидаем, что наш форум [»Города России«] посетит министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников», — добавил Алексей Орлов.
Что касается векторов развития самого Екатеринбурга, то мэр уральской столицы отметил, что, если в конце 2005 года доля промышленности в городе составляла 40%, а 32% — это был торгово-сервисный сектор, то сегодня пропорции уже 30% против 50% соответственно. И речь не идет о том, что индустриальная составляющая «побеждена» — изменение долей произошло не столько в связи со снижением промпроизводства, сколько из-за стремительного роста постиндустриального сектора.
«За эти годы номерной фонд гостиниц увеличился в три раза, площадь складов — в пять раз, деловых центров — в десять раз. При этом сформировались новые отрасли, сама экономика стала многоукладной и диверсифицированной, и эти явления можно оценивать как позитивные», — подчеркнул Алексей Орлов.
И в настоящее время экономика переживает новую трансформацию в сфере занятости. Растет занятость и увеличиваются зарплаты в обрабатывающих отраслях, в сфере информационных технологий и в научно-технической отрасли.
«Необходимо обращать особое внимание на те цели, которые ставит перед нами президент Российской Федерации Владимир Путин в части задач технологического лидерства. На Петербургском международном экономическом форуме в июне президент отмечал, что происходящие структурные изменения в занятости, в том числе в сфере связи, информатизации и в обрабатывающих отраслях, при сокращении в торговле и госуправлении, они происходят, и происходят они в том числе в Екатеринбурге», — заключил Алексей Орлов.