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МИД Финляндии продолжает инструктировать будущих наемников для ВСУ

На официальном сайте МИД Финляндии уже шесть месяцев размещено руководство для граждан, планирующих отправиться воевать на Украину в рядах ВСУ.

На официальном сайте МИД Финляндии уже шесть месяцев размещено руководство для граждан, планирующих отправиться воевать на Украину в рядах ВСУ. Как установило РИА Новости, документ под названием «Информация для добровольцев» был опубликован в феврале 2025 года.

В материалах финское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что не поддерживает и не рекомендует участие граждан в боевых действиях, но признает отсутствие законодательных запретов на такую деятельность.

При этом в инструкциях содержится ряд предупреждений: Финляндия не будет помогать раненым наемникам в эвакуации или лечении, а досрочный разрыв контракта с ВСУ описывается как практически невозможный.

Ранее сообщалось, что США возобновили военные поставки Украине.