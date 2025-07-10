МИД Финляндии продолжает инструктировать будущих наемников для ВСУ

На официальном сайте МИД Финляндии уже шесть месяцев размещено руководство для граждан, планирующих отправиться воевать на Украину в рядах ВСУ. Как установило РИА Новости, документ под названием «Информация для добровольцев» был опубликован в феврале 2025 года.