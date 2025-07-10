МИД Финляндии продолжает инструктировать будущих наемников для ВСУ

На официальном сайте МИД Финляндии уже шесть месяцев размещено руководство для граждан, планирующих отправиться воевать на Украину в рядах ВСУ. Как установило РИА Новости, документ под названием «Информация для добровольцев» был опубликован в феврале 2025 года.
В материалах финское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что не поддерживает и не рекомендует участие граждан в боевых действиях, но признает отсутствие законодательных запретов на такую деятельность.
При этом в инструкциях содержится ряд предупреждений: Финляндия не будет помогать раненым наемникам в эвакуации или лечении, а досрочный разрыв контракта с ВСУ описывается как практически невозможный.
Ранее сообщалось, что США возобновили военные поставки Украине.