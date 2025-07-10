Федеральный омбудсмен рассказала о демобилизации военных из зоны СВО

Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова в интервью РИА «Новости» сообщила, что с января 2025 года десятки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, были демобилизованы.
Омбудсмен подчеркнула, что количество запросов, касающихся досрочного прекращения службы, по-прежнему велико, однако в этой сфере отмечается поступательное развитие ситуации.
Москалькова уточнила, что военнослужащие вправе направить рапорт о демобилизации непосредственному командиру подразделения, в частности, при возникновении исключительных семейных обстоятельств, требующих их присутствия дома.
При этом, как акцентировала внимание омбудсмен, окончательное решение по каждому подобному обращению выносится коллегиально, с внимательным рассмотрением специфики конкретной ситуации и применением персонального подхода.
Москалькова добавила, что с начала текущего года по результатам рассмотрения таких обращений более 70 раз было принято положительное решение, что говорит о чутком отношении к запросам военнослужащих.
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