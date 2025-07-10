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В Новосибирской области назначены новые судьи

Указ подписал президент РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов, включая кадровые изменения в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления Судебного департамента и судов НСО.

В Новосибирске председателями районных судов стали Маргарита Сидорчук (Октябрьский районный суд) и Евгений Овчинников (Первомайский районный суд).

На шестилетний срок назначены руководители районных судов области: Александр Емельянов (Искитимский), Ольга Черкасова (Коченёвский) и Олеся Роговая (Ордынский).

Судьей Арбитражного суда Новосибирской области назначена Анна Матюшова, в Бердский городской суд — Карина Вязовых.