Над Россией за ночь сбили 14 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1233-й

Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили над регионами РФ 14 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. Восемь были сбиты над акваторией Черного моря, два — над территорией Белгородской области, еще два — над территорией Крыма, и по одному БПЛА — над территорией Пензенской и Курской областей. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что путь к справедливому миру на Украине лежит через силу, а не капитуляцию. «Газета.Ru» ведет хронику событий.