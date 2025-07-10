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Над Россией за ночь сбили 14 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1233-й

Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили над регионами РФ 14 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. Восемь были сбиты над акваторией Черного моря, два — над территорией Белгородской области, еще два — над территорией Крыма, и по одному БПЛА — над территорией Пензенской и Курской областей. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что путь к справедливому миру на Украине лежит через силу, а не капитуляцию. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:19 Отсутствие необходимого количества вооружения может вынудить Украину выйти на черный рынок оружия при финансировании со стороны Европы, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

8:16.

8:02 ? Минобороны: в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 14 украинских БПЛА.

▪️ восемь — над акваторией Черного моря,

▪️ два — над территорией Белгородской области,
▪️ два — над территорией Республики Крым,
▪️ один — над территорией Пензенской области,
▪️ один — над территорией Курской области.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1233-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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