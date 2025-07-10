Над Россией за ночь сбили 14 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1233-й

8:19 Отсутствие необходимого количества вооружения может вынудить Украину выйти на черный рынок оружия при финансировании со стороны Европы, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
8:16.
8:02 ? Минобороны: в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 14 украинских БПЛА.
▪️ восемь — над акваторией Черного моря,
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1233-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.