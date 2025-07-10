Произошла утечка переписки находящихся в Кувейте западных послов, которая свидетельствует о том, что Запад манипулирует и навязывает свою точку зрения по конфликту между Россией и Украиной, сообщает турецкая газета Aydınlık.
Издание уточняет, что получило переписку от «надежных источников в Персидском заливе». Обмен сообщениями происходил в WhatsApp*, и в нем приняли участие высокопоставленные представители в Кувейте Украины, Чехии, Польши, Румынии, Австралии Великобритании, Канады, Франции, Италии и в целом Евросоюза.
«Просочившаяся переписка содержит поразительные подробности об управлении западной дипломатией восприятием в Западной Азии и ее попытках давления на СМИ. Просочившиеся сообщения наглядно доказывают, что Запад стремится навязать свою терминологию и игнорирует суверенитет Кувейта», — пишет Aydınlık.
Недавно газета, сославшись на секретную служебную записку Службы безопасности Украины (СБУ), проинформировала, что ведомство активизировало агентурную деятельность в Турции.
* Владелица мессенджера, компания Meta, признана в России запрещенной экстремистской организацией.