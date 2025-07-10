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Дуда пригрозил НАТО закрыть хаб для поставок военной помощи Киеву

ВАРШАВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда сообщил о намерении закрыть аэропорт Ясенка в Жешуве, который является логистическим хабом для поставок военной помощи на Украину.

Источник: РИА "Новости"

«Они просто считают, что аэропорт Жешува и наши автомагистрали принадлежат им. Ну, это не их, а наши. Если кому-то что-то не нравится, мы это закрываем и говорим “до свидания”, — заявил Дуда в интервью польской газете Otwarta Konserwa.

Он также подчеркнул, что Польше следует более решительно подчеркивать свою роль в контексте событий вокруг Украины, поскольку и Украина, и западные союзники считают польские логистические ресурсы «своими».

Дуда отметил важность инфраструктуры восточной Польши, включая аэропорт Ясенка, который играет существенную роль в доставке гуманитарной и военной помощи на Украину, пишет портал Onet.

Ранее Анджей Дуда фигурально предлагал отказать партнерам в использовании польских дорог и аэропорта в Жешуве для транзита грузов на Украину, чтобы на Западе поняли истинную значимость Варшавы. Политик также обвинил украинские власти в непонимании того, что Польша несет самые высокие риски, предоставляя свою инфраструктуру для помощи Киеву.

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