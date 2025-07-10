Дуда пригрозил НАТО закрыть хаб для поставок военной помощи Киеву

«Они просто считают, что аэропорт Жешува и наши автомагистрали принадлежат им. Ну, это не их, а наши. Если кому-то что-то не нравится, мы это закрываем и говорим “до свидания”, — заявил Дуда в интервью польской газете Otwarta Konserwa.