Американский президент Дональд Трамп может использовать военную поддержку Украине как рычаг воздействия на Владимира Зеленского, главу украинского режима. Об этом информирует немецкое издание Focus.
Журналисты издания допускают, что Трамп может стремиться побудить Зеленского к достижению договоренностей с Россией, манипулируя приостановкой либо корректировкой масштабов военной помощи. Публикация акцентирует внимание на том, что Трамп в прошлом уже показывал готовность задействовать военную помощь как средство для реализации политических задач.
В материале указывается на то, что вероятная заморозка поставок вооружений Киеву могла планироваться для того, чтобы Трамп выступил в роли эффективного кризис-менеджера, способного оперативно разрешать сложные вопросы.
При этом автор статьи охарактеризовал подобную тактику американского лидера в адрес российского президента как лишенную смысла.
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