В Германии раскрыли возможный план Трампа по Украине

Журналисты издания допускают, что Трамп может стремиться побудить Зеленского к достижению договоренностей с Россией, манипулируя приостановкой либо корректировкой масштабов военной помощи. Публикация акцентирует внимание на том, что Трамп в прошлом уже показывал готовность задействовать военную помощь как средство для реализации политических задач.