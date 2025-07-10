Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пашинян и Алиев проводят переговоры в ОАЭ

В Абу-Даби стартовали переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Пресс-служба армянского правительства опубликовала первые кадры с мероприятия: на фото запечатлены главы МИД двух стран, вице-премьеры и другие чиновники, которые вместе с лидерами стран участвуют во встрече.

Источник: AP 2024

Премьер Армении находится в ОАЭ с рабочим визитом. Накануне состоялась его встреча с президентом страны шейхом Мухаммедом Бин Зайдом Аль Нахайяном. Глава государства во время переговоров заявил о намерении поддерживать усилия по укреплению стабильности на Кавказе.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше