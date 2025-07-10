Пашинян и Алиев проводят переговоры в ОАЭ

Премьер Армении находится в ОАЭ с рабочим визитом. Накануне состоялась его встреча с президентом страны шейхом Мухаммедом Бин Зайдом Аль Нахайяном. Глава государства во время переговоров заявил о намерении поддерживать усилия по укреплению стабильности на Кавказе.
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