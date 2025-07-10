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Травников проконтролировал работу новой поликлиники в Новосибирске

Речь идет об объекте по улице Пролетарская в Октябрьском районе.

Источник: РИА "Новости"

Особое внимание Андрея Травникова было уделено доступности медицинской помощи для жителей отдаленных районов, эффективности работы электронной регистратуры и скорости прохождения пациентами необходимых обследований. Глава региона также пообщался с врачами и медсестрами, чтобы узнать об их потребностях и предложениях по улучшению работы учреждения.

Кроме того, в рамках визита была проверена укомплектованность поликлиники необходимым оборудованием и лекарственными препаратами. Результаты проверки будут учтены при планировании дальнейшего развития системы здравоохранения Новосибирской области.