Травников проконтролировал работу новой поликлиники в Новосибирске

Особое внимание Андрея Травникова было уделено доступности медицинской помощи для жителей отдаленных районов, эффективности работы электронной регистратуры и скорости прохождения пациентами необходимых обследований. Глава региона также пообщался с врачами и медсестрами, чтобы узнать об их потребностях и предложениях по улучшению работы учреждения.