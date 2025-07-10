Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт прочел по губам, что Брижит сказала Миддлтон после ссоры с Макроном

Брижит Макрон поговорила с принцессой Кейт сразу после того, как отказалась дать руку своему мужу.

Эксперт из Великобритании Джереми Фриман прочел по губам, что сказала Брижит Макрон принцессе Кейт Миддлтон после того, как целенаправленно отказалась давать руку своему супругу — президенту Франции Эммануэлю Макрону, пишет Daily Express.

По словам специалиста, Брижит резко переключилась с очередной неловкой ситуации с Макроном, стала улыбаться принцессе и произнесла: «О, как я рада тебя видеть, ты прекрасно выглядишь».

Принцесса и первая леди Франции обменялись традиционными воздушными поцелуями в щеку.

В этот момент Макрон жал руку принцу Уильяму и говорил: «Спасибо, большое вам спасибо, спасибо… рад вас видеть».

Напомним, Макрон и его супруга прибыли в Британию с трехдневным визитом, они уже неоднократно были замечены в неловких ситуациях — Брижит дважды отказывалась давать руку мужу. В первый раз — она спускалась по трапу самолета, Макрон протянул руку, но она предпочла ей перила. Во второй раз — Макрон хотел взять супругу за руку во время прогулки с Карлом III и Камиллой Паркер-Боулз, но Брижит резко ее отдернула.

Узнать больше по теме
Кейт Миддлтон: биография, отношения с принцем Уильямом, борьба с онкологией
Нынешняя принцесса Уэльская удивила британское общество взаимоотношениями с принцем Уильямом. Рассмотрим биографию Кейт Миддлтон, студентки, ставшей частью королевского дома.
Читать дальше