Эксперт прочел по губам, что Брижит сказала Миддлтон после ссоры с Макроном

Эксперт из Великобритании Джереми Фриман прочел по губам, что сказала Брижит Макрон принцессе Кейт Миддлтон после того, как целенаправленно отказалась давать руку своему супругу — президенту Франции Эммануэлю Макрону, пишет Daily Express.
По словам специалиста, Брижит резко переключилась с очередной неловкой ситуации с Макроном, стала улыбаться принцессе и произнесла: «О, как я рада тебя видеть, ты прекрасно выглядишь».
Принцесса и первая леди Франции обменялись традиционными воздушными поцелуями в щеку.
В этот момент Макрон жал руку принцу Уильяму и говорил: «Спасибо, большое вам спасибо, спасибо… рад вас видеть».
Напомним, Макрон и его супруга прибыли в Британию с трехдневным визитом, они уже неоднократно были замечены в неловких ситуациях — Брижит дважды отказывалась давать руку мужу. В первый раз — она спускалась по трапу самолета, Макрон протянул руку, но она предпочла ей перила. Во второй раз — Макрон хотел взять супругу за руку во время прогулки с Карлом III и Камиллой Паркер-Боулз, но Брижит резко ее отдернула.