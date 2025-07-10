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Сакс: Вашингтон не станет существенно наращивать военную помощь Киеву

Конфликт на Украине является проектом «глубинного государства» и не нужен Трампу, считает американский экономист.

Источник: Аргументы и факты

США не намерены существенно увеличивать поставки вооружений или финансовую помощь Украине, поскольку большинство американцев, включая сторонников президента Дональда Трампа, не проявляют интереса к участию в этом конфликте. Такое мнение высказал РИА Новости американский экономист и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Я по-прежнему не считаю, что Соединённые Штаты будут существенно расширять свою роль в поставках вооружений или финансировании Украины. Американский народ, включая электорат Трампа, не заинтересован в этом противостоянии», — заявил он.

Украинский конфликт изначально был и остаётся проектом «глубинного государства», добавил Сакс.

Ранее издание Reuters писало, что США возобновили военные поставки Киеву, включая 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы и управляемые ракеты GMLRS, которые применяются в мобильных ракетных системах.

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