В свердловском филиале «Т Плюс» назначен новый руководитель

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе «Т Плюс Урал», им стал Павел Родин. Его ключевой задачей будет усиление работы по обеспечению надежного и бесперебойного энергоснабжения жителей и предприятий Екатеринбурга и Свердловской области, а также успешная реализация инвестпроектов компании в регионе.