Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В свердловском филиале «Т Плюс» назначен новый руководитель

В филиале «Свердловский» группы «Т Плюс» назначен новый руководитель.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе «Т Плюс Урал», им стал Павел Родин. Его ключевой задачей будет усиление работы по обеспечению надежного и бесперебойного энергоснабжения жителей и предприятий Екатеринбурга и Свердловской области, а также успешная реализация инвестпроектов компании в регионе.

Павел Родин родился в 1975 году в Оренбургской области, окончил Уральский государственный технический университет по специальности «Тепловые электрические станции». Свой трудовой путь начал еще в 1998 году и прошел его от машиниста-обходчика по турбинному оборудованию ОАО «Свердловэнерго» до главного инженера Свердловского филиала «Т Плюс».

Как добавили в пресс-службе, Родин участвовал в реализации значимых для региона инвестиционных проектов «Т Плюс», связанных с техническим перевооружением, модернизацией и вводом в эксплуатацию новых энергообъектов.