В свердловском филиале «Т Плюс» назначен новый руководитель

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе «Т Плюс Урал», им стал Павел Родин. Его ключевой задачей будет усиление работы по обеспечению надежного и бесперебойного энергоснабжения жителей и предприятий Екатеринбурга и Свердловской области, а также успешная реализация инвестпроектов компании в регионе.
Павел Родин родился в 1975 году в Оренбургской области, окончил Уральский государственный технический университет по специальности «Тепловые электрические станции». Свой трудовой путь начал еще в 1998 году и прошел его от машиниста-обходчика по турбинному оборудованию ОАО «Свердловэнерго» до главного инженера Свердловского филиала «Т Плюс».
Как добавили в пресс-службе, Родин участвовал в реализации значимых для региона инвестиционных проектов «Т Плюс», связанных с техническим перевооружением, модернизацией и вводом в эксплуатацию новых энергообъектов.