Путин назначил двух судей в Воронежской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей. В числе новых служителей Фемиды две представительницы прекрасного пола из Воронежской области. Указ опубликовали в среду, 9 июля, на официальном портале правовой информации.
Назначение в Советский районный суд Воронежа получила Елена Насонова. Ранее она четыре годы работала мировым судьей в Коминтерновском районе.
Судьей Рамонского районного суда стала Дарья Наумова. Ранее она работала секретарем судебного заседания в Ленинском райсуде, а затем в областном суде.
Ограничения срока полномочий и у Насоновой, и у Наумовой нет.