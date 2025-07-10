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Путин назначил двух судей в Воронежской области

Корпус служителей Фемиды пополнился Еленой Насоновой и Дарьей Наумовой.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей. В числе новых служителей Фемиды две представительницы прекрасного пола из Воронежской области. Указ опубликовали в среду, 9 июля, на официальном портале правовой информации.

Назначение в Советский районный суд Воронежа получила Елена Насонова. Ранее она четыре годы работала мировым судьей в Коминтерновском районе.

Судьей Рамонского районного суда стала Дарья Наумова. Ранее она работала секретарем судебного заседания в Ленинском райсуде, а затем в областном суде.

Ограничения срока полномочий и у Насоновой, и у Наумовой нет.