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Госсекретарь США Рубио встретится с Лавровым

Рубио встретится с Лавровым на полях мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии. В расписании госсекретаря США встреча назначена на 13:00 мск. В МИД России подтвердили, что «встреча прорабатывается».

Источник: РИА "Новости"

Госсекретарь США Марко Рубио собирается встретиться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым 10 июля на полях мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии, сообщают Reuters и AFP со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента.

Официальный представить МИД России Мария Захарова подтвердила РБК эти данные. «Такая встреча прорабатывается», — рассказала она.

Согласно расписанию Рубио на сайте Госдепа, его встреча с Лавровым 10 июля запланирована на 18:00 по местному времени (13:00 мск).

До этого Рубио и Лавров несколько раз разговаривали по телефону. Их личная встреча впервые состоялась на переговорах России и США в Эр-Рияде в феврале.

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков в июне рассказывал, что Лавров и Рубио находятся в постоянном контакте. 4 июля российский министр отправил американскому коллеге телеграмму с поздравлением с Днем независимости США. Он выразил надежду, что отношения между странами «обретут стабильность и предсказуемость», но подчеркнул необходимость учитывать «реалии на земле».

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