Госсекретарь США Рубио встретится с Лавровым

Госсекретарь США Марко Рубио собирается встретиться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым 10 июля на полях мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии, сообщают Reuters и AFP со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента.
Официальный представить МИД России Мария Захарова подтвердила РБК эти данные. «Такая встреча прорабатывается», — рассказала она.
Согласно расписанию Рубио на сайте Госдепа, его встреча с Лавровым 10 июля запланирована на 18:00 по местному времени (13:00 мск).
До этого Рубио и Лавров несколько раз разговаривали по телефону. Их личная встреча впервые состоялась на переговорах России и США в Эр-Рияде в феврале.
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков в июне рассказывал, что Лавров и Рубио находятся в постоянном контакте. 4 июля российский министр отправил американскому коллеге телеграмму с поздравлением с Днем независимости США. Он выразил надежду, что отношения между странами «обретут стабильность и предсказуемость», но подчеркнул необходимость учитывать «реалии на земле».