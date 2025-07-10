Трамп отомстил за «охоту на ведьм» введением 50-процентных пошлин

Трамп объявил о введении 50-процентных пошлин на Бразилию, ссылаясь на «охоту на ведьм» против экс-президента этой латиноамериканской страны Жаира Болсонару. Последние угрозы усиливают опасения, что неустойчивая торговая стратегия президента может привести к росту инфляции в США.
Дональд Трамп объявил в среду, что его администрация введет в отношении Бразилии 50-процентные пошлины на товары, поставляемые в США, связав этот шаг с тем, что он назвал судебным процессом «охоты на ведьм» против ее бывшего президента Жаира Болсонару.
Как пишет The Guardian, опубликовав письма в социальной сети Truth, президент США ранее в тот же день упомянул еще семь стран — Филиппины, Бруней, Молдову, Алжир, Ливию, Ирак и Шри-Ланку — в связи с введением с 1 августа жестких пошлин на зарубежный экспорт.
В среду днем Трамп уклонился от своего стандартного письма с Бразилией и раскритиковал судебный процесс, которому подвергается Болсонару за попытку отменить свое поражение на выборах 2022 года. Трамп назвал Болсонару своим другом и принимал бывшего президента Бразилии на своем курорте Мар-а-Лаго, когда оба они были у власти в 2020 году.
«Этот судебный процесс не должен состояться», — написал Трамп в письме, опубликованном в социальной сети Truth в среду. «Это охота на ведьм, которая должна прекратиться немедленно!».
Американский президент сказал, что 50%-ные пошлины для Бразилии будут «отделены от всех отраслевых тарифов».
После этих новостей бразильский реал прибавил к предыдущим потерям, упав более чем на 2% по отношению к доллару, отмечает The Guardian.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отклонил требование Трампа прекратить судебное разбирательство против Болсонару и его заявление о том, что 50-процентный тариф на бразильский импорт был необходим для покрытия дефицита торгового баланса, которого на самом деле не существует.
В заявлении, размещенном в социальных сетях и на веб-сайте его правительства, президент Бразилии по пунктам ответил на заявления, сделанные Трампом в письме, адресованном ему ранее в среду.
«Бразилия — суверенное государство с независимыми институтами и не потерпит никакой опеки», — начал Лула. Затем он отметил, что обвинения против Болсонару в предполагаемом заговоре с целью остаться у власти после проигрыша его предвыборной кампании «подпадают исключительно под юрисдикцию судебной власти Бразилии и, как таковые, не подлежат никакому вмешательству или угрозам, которые могли бы поставить под угрозу независимость национальных институтов».
Трамп также возражал против того, чтобы Верховный суд Бразилии оштрафовал компании социальных сетей, такие как Twitter/X, заявив, что временная блокировка в прошлом году была приравнена к «СЕКРЕТНЫМ и незаконным распоряжениям о цензуре». Трамп заявил, что в результате он начинает расследование в соответствии с разделом 301 Закона о торговле от 1974 года, который применяется к компаниям с торговой практикой, которая считается несправедливой по отношению к американским компаниям.
Лула также отверг заявление Трампа о том, что усилия Бразилии по регулированию работы американских платформ социальных сетей на своей территории в соответствии с ее собственными законами не являются формой цензуры, как утверждал Трамп.
«Бразильское общество отвергает материалы, содержащие ненависть, расизм, детскую порнографию, аферы, мошенничество и выступления против прав человека и демократических свобод», — написал Лула. «В Бразилии свободу выражения мнений не следует путать с агрессией или насильственными действиями. Все компании — как отечественные, так и иностранные — должны соблюдать бразильское законодательство, чтобы осуществлять свою деятельность на нашей территории.».
В среду президент США должен был повысить тарифы для десятков стран. Ранее на этой неделе он объявил о новой трехнедельной отсрочке, до 1 августа, но начал объявлять о новых тарифах, с которыми столкнутся страны, если они не заключат сделку с Белым домом.
После объявления в понедельник о планах США повысить тарифы до 40% на товары, импортируемые из 14 стран, включая Бангладеш, Японию и Южную Корею, Трамп в среду направил письма лидерам еще большего числа стран и опубликовал каждое письмо.
Он заявил, что экспортеры в Алжире, Ираке, Ливии и Шри-Ланке столкнутся с 30-процентным тарифом США, в то время как экспортеры в Брунее, Молдове и на Филиппинах столкнутся с 25-процентным тарифом.
«Эти тарифы могут быть изменены, в сторону повышения или понижения, в зависимости от наших отношений с вашей страной», — написал Трамп. Череда задержек и изменений ставок привела к разочарованию бизнеса в США и во всем мире.
Во вторник Трамп пообещал ввести в США пошлины в размере до 200% на импортные лекарства и 50% на медь, что привело к рекордно высоким ценам на последние в США.
Но, появившись в среду в Белом доме вместе с лидерами Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала, президент дал понять, что пять африканских стран вряд ли столкнутся с тарифами США, поскольку они намерены снизить свои собственные тарифы на экспорт из США.
Последние угрозы президента США усилили опасения, что его неустойчивая торговая стратегия может усугубить инфляцию в США, поскольку в ходе предвыборной кампании он неоднократно обещал быстро снизить цены.
Трамп, похоже, осознает это опасение. «Я сократил расходы больше, чем любой другой президент в истории», — написал он в социальных сетях поздно вечером во вторник. «Нечестные демократы используют противоположную версию, хотя и знают, что это абсолютная ЛОЖЬ».
Анализ, проведенный Oxford Economics, показал, что эффективная тарифная ставка США на импорт из-за рубежа вырастет примерно до 20% после опубликования последних тарифных писем. «Это больше, чем 17%, но меньше нашего порога рецессии в 25−28%», — сказал Майкл Пирс, заместитель экономиста Oxford Economics по США.
«Мы предполагаем, что большинство стран заключат сделку или продлят срок действия, чтобы избежать повышения тарифов», — сказал Пирс. «Однако риски смещены в сторону более высоких ставок».
В то время как Трамп и его союзники пытались оказать давление на Федеральную резервную систему, чтобы заставить ее снизить процентные ставки, высшие должностные лица центрального банка во главе с его председателем Джеромом Пауэллом пока отказываются, поскольку они ожидают, как его тарифы повлияют на экономику.
В протоколе последнего заседания ФРС по установлению процентных ставок, опубликованном в среду, говорится, что только «пара» ее чиновников заявили, что, по их мнению, процентные ставки могут снизиться уже на следующем заседании, которое состоится позднее в этом месяце.
Согласно протоколу, «большинство участников» заседания ФРС, на котором ставки были сохранены на прежнем уровне в прошлом месяце, ожидали снижения ставок позднее в этом году, при этом любой ценовой шок, вызванный тарифами Трампа, как ожидается, будет «временным или умеренным».