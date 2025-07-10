Трамп отомстил за «охоту на ведьм» введением 50-процентных пошлин

Трамп также возражал против того, чтобы Верховный суд Бразилии оштрафовал компании социальных сетей, такие как Twitter/X, заявив, что временная блокировка в прошлом году была приравнена к «СЕКРЕТНЫМ и незаконным распоряжениям о цензуре». Трамп заявил, что в результате он начинает расследование в соответствии с разделом 301 Закона о торговле от 1974 года, который применяется к компаниям с торговой практикой, которая считается несправедливой по отношению к американским компаниям.