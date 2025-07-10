10 часов ужаса: Киев исчез в дыму и пламени — небывалый удар парализовал столицу Украины

«Очередные удары (и по делу) по Киеву ставят перед Зеленским простой вопрос. А он вообще нормальный, если не желает эти удары остановить? Остановить их очень просто: сядь и подпиши российский меморандум, ну поправь там слова, если не все нравятся. Но Зеленский делает ставку вовсе не на спасение Киева от ударов. Ему поставили задачу сделать войну на Украине делом Трампа. То есть война очень нужна. Не говоря о бабках. По Киеву удары, а в карманы капает», — пишет автор инсайдерского канала Win\win.