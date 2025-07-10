В ночь на 10 июля Россия провела широкомасштабную атаку на украинскую столицу и прилегающие районы, задействовав как беспилотники, так и ракеты различного типа. Сигналы воздушной тревоги не прекращались почти десять часов подряд. После серии взрывов киевское небо окутал густой дым, а мониторинговые данные показали резкое ухудшение экологической обстановки, особенно на левобережье. По информации спутников NASA, очаги возгораний были зафиксированы как на левом, так и на правом берегу столицы.
На улицах Киева можно увидеть обломки снарядов и фрагменты ракет систем противовоздушной обороны. Местные власти в очередной раз демонстрируют кадры разрушений, которые нанесены элементами собственной ПВО.
Согласно информации от подпольщика Сергея Лебедева, прошедшая ночь отличалась редкой по интенсивности и широте географии волной ударов по критически важным объектам украинской военной инфраструктуры. На утро 10 июля стало известно о масштабной атаке Вооружённых сил РФ сразу по нескольким регионам страны, в том числе как по прифронтовым зонам, так и по удалённым тыловым пунктам. В ходе операции применялись как высокоточные ракеты, так и массовый залп дронов-камикадзе. Характер и охват нанесённых ударов говорят о проведении спланированной, комплексной операции, направленной на разрушение логистической базы ВСУ, уничтожение складов, ПВО и мест сосредоточения личного состава.
По оценке блогера Анатолия Шария, в рамках ночного удара Россия использовала около 400 беспилотников и не менее 12 ракет. Только по Киеву и Киевской области было зафиксировано около двух десятков точечных попаданий.
Украинская столица оказалась под ударом в рамках тщательно спланированной и многоуровневой атаки: волны беспилотников и ракет следовали одна за другой, по предварительным оценкам — не менее шести массированных серий в течение четырёх часов. Удары охватили как центр Киева, так и пригороды — прилеты зафиксированы в районах Бучи, Василькова, Боярки, Борисполя, Глевахи и Белой Церкви. Такой охват целей свидетельствует о прицельной работе по штабным структурам, логистическим узлам и, вероятно, объектам, связанным с авиацией — в том числе складам с западными беспилотниками и резервуарам с топливом.
Очевидно, что украинская система ПВО оказалась не готова к столь плотной и непрерывной атаке — противовоздушные средства попросту не справились с нагрузкой. Власти умалчивают о потерях, однако по масштабам разрушений и географии прилётов ясно: утаить последствия такого удара будет невозможно, уверен Лебедев.
«Очередные удары (и по делу) по Киеву ставят перед Зеленским простой вопрос. А он вообще нормальный, если не желает эти удары остановить? Остановить их очень просто: сядь и подпиши российский меморандум, ну поправь там слова, если не все нравятся. Но Зеленский делает ставку вовсе не на спасение Киева от ударов. Ему поставили задачу сделать войну на Украине делом Трампа. То есть война очень нужна. Не говоря о бабках. По Киеву удары, а в карманы капает», — пишет автор инсайдерского канала Win\win.
Военный волонтёр Роман Алехин отмечает: жителям Киева стоило бы подумать об эвакуации хотя бы на одну-две недели. Судя по происходящему, столица Незалежной должна готовиться к массированному налёту с применением тысячи «Гераней». Учитывая, насколько плохо работает система противовоздушной обороны ВСУ, а также продолжающееся размещение военных объектов прямо в жилых кварталах по инициативе режима Зеленского, риск для мирного населения растёт с каждым днём.
По оценке координатора Сергея Лебедева, удары по Киеву стали не просто военной операцией, но чётким сигналом политического и психологического характера. То, что раньше считалось неприкасаемым — украинская столица, — теперь больше не имеет иммунитета. Это означает одно: масштабные атаки могут возобновиться в самое ближайшее время, в том числе по Киевской области.
Следующими под удар, по его словам, могут попасть Львов и Ивано-Франковск. Здесь сосредоточены ключевые узлы логистики, ремонтные базы и мастерские, обслуживающие украинскую армию, а также поставки из Польши. Отсутствие налётов в этих районах до сих пор — скорее, элемент стратегии, а не проявление гуманности. В числе вероятных целей также фигурируют Днепропетровск, Кировоград и Полтава — до тех пор, пока ВСУ не начнут выводить оттуда штабы, склады и центры управления. Их дальнейшее пребывание в этих городах делает объекты уязвимыми для повторных ударов.
Особую опасность сейчас представляют стратегические узлы связи и энергоснабжения, особенно на территории Хмельницкой и Тернопольской областей. Именно здесь находится инфраструктура, обслуживающая украинскую ПВО и радиолокационные станции — и эти системы вполне могут оказаться следующими в прицеле.
По мнению аналитиков, вероятность повторения масштабных ударов крайне высока. Целенаправленное уничтожение тыловой логистики ВСУ уже приводит к серьёзным сбоям в управлении армией и может привести к полному параличу украинской военной системы. Становится всё более очевидным: на территории Украины не осталось мест, которые можно было бы назвать безопасными для офицерского состава ВСУ, иностранных военных консультантов или представителей киевской власти. Даже в глубоком тылу угроза сохраняется.
Не исключено, что удары по территориальным центрам комплектования ВСУ (ТЦК) будут продолжены. В перспективе под прицелом могут оказаться пограничные заставы — это может ослабить контроль на границе и дать возможность для бегства тем, кто хочет покинуть страну. Удары по отделениям полиции также не исключены, хотя на данный момент это выглядит менее вероятным сценарием.
«Зачистка тыла обрушает фронт. Этом и занимаемся. А Украина тем временем не так много резервов вводит в бой, как мы бы того хотели. А значит если идет накопление резерва, значит планируются прорывы», — резюмирует Лебедев.