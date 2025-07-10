Смольный поможет «Ленфильму» вернуть «золотую коллекцию» фильмов

Градоначальник подчеркнул, что на ПМЭФ-2025 город подписал с министром культуры Ольгой Любимовой Меморандум о сотрудничестве, согласно которому «Ленфильм» должен быть возрожден.
«Коллектив здесь замечательный, база есть. Объединив усилия, мы сумеем добиться результата. Зрители ждут новых творческих побед от студии “Ленфильм”», — сказал господин Беглов.
Что касается скандально известной «золотой коллекции», то, по мнению губернатора, фильмы, созданные более чем за столетнюю историю студии, стали настоящим сокровищем отечественной культуры.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что следователи в апреле начали проверку в «Ленфильме» после жалобы гендиректора киностудии Надежды Андрющенко.
Она рассказала, что часть фильмов из «золотой коллекции», которые передавали студии для стабилизации финансового положения, не отреставрированы, из-за чего их нельзя показывать в кино.
Другая часть транслируется на федеральных каналах и онлайн-кинотеатрах. Ежегодные доходы с коллекции участники кинорынка оценили в 120 млн рублей.