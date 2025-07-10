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Смольный поможет «Ленфильму» вернуть «золотую коллекцию» фильмов

Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал «Ленфильму» вернуть «золотую коллекцию» фильмов и оказать всяческую поддержку, сообщает пресс-служба Смольного. Город станет одним из заказчиков исторических и патриотических картин.

Источник: Пресс-служба Смольного

Градоначальник подчеркнул, что на ПМЭФ-2025 город подписал с министром культуры Ольгой Любимовой Меморандум о сотрудничестве, согласно которому «Ленфильм» должен быть возрожден.

«Коллектив здесь замечательный, база есть. Объединив усилия, мы сумеем добиться результата. Зрители ждут новых творческих побед от студии “Ленфильм”», — сказал господин Беглов.

Что касается скандально известной «золотой коллекции», то, по мнению губернатора, фильмы, созданные более чем за столетнюю историю студии, стали настоящим сокровищем отечественной культуры.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что следователи в апреле начали проверку в «Ленфильме» после жалобы гендиректора киностудии Надежды Андрющенко.

Она рассказала, что часть фильмов из «золотой коллекции», которые передавали студии для стабилизации финансового положения, не отреставрированы, из-за чего их нельзя показывать в кино.

Другая часть транслируется на федеральных каналах и онлайн-кинотеатрах. Ежегодные доходы с коллекции участники кинорынка оценили в 120 млн рублей.

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